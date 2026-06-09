Saluzzo: gli studenti del "classico" Bodoni ringraziano con affetto e stima la professoressa Paola Giordana che va in pensione

Riceviamo e pubblichiamo la lettera degli studenti del Liceo classico Bodoni, diretta alla Paola Giordana, amatissima da tutti gli studenti.

"Cara Professoressa Giordana,

le scriviamo con il cuore in mano per salutarla e per dirle quanto le siamo grati per tutti gli anni che, con passione, ha dedicato alla nostra scuola. Vogliamo ringraziarla di cuore per la sua umanità: in questi anni non ci ha solo insegnato lingue antiche, storia e letteratura, ma ci è sempre stata vicina.

Ha sempre trovato la parola di conforto giusta nel momento perfetto: prima di una verifica, dopo un brutto voto o semplicemente in una giornata storta. La sua capacità di ascoltarci ha reso questa scuola un posto decisamente migliore. Grazie per la sua pazienza infinita, che è andata ben oltre il dovere scolastico; grazie per aver creduto in noi, anche quando noi stessi eravamo i primi a non farlo; grazie per la sua ironia e la sua capacità di strapparci sempre un sorriso; grazie per essere riuscita a guardare oltre ai voti, capendo chi siamo davvero e insegnandoci che la scuola è fatta anche di legami sinceri.

Ci mancherà la possibilità di vederla ogni giorno, chi in classe per le sue spiegazioni, chi nell’intervallo per un semplice saluto o una frase di incoraggiamento che ci faceva sentire compresi. Le auguriamo di godersi ogni singolo giorno di questa meritata libertà, dimenticandosi finalmente delle sveglie all'alba, dei registri elettronici e dei nostri sgrammaticati compiti in classe.

ὦ γέρον, οὐκ ἀδαημονίη σ᾽ ἔχει ἀμφιπολεύειν ὄρχατον, ἀλλ᾽ εὖ τοι κομιδὴ ἔχει. “O maestro, non ti manca l'arte nel curare questo giardino, e la tua cura è visibile in ogni dettaglio.” (Omero, Odissea, libro XXIV, vv 244-245).

Alla professoressa Giordana, per aver messo sempre anima, arte e cuore per curare il nostro piccolo, grande giardino. Con grandissima stima, profonda gratitudine e tanto affetto;

ci mancherà.

I suoi studenti del Liceo Classico."