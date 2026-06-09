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Scuole e corsi | 09 giugno 2026, 11:51

Saluzzo: gli studenti del "classico" Bodoni ringraziano con affetto e stima la professoressa Paola Giordana che va in pensione

Grazie per la pazienza, per l'umanità, per il conforto, per la capacità di ascolto, per l’ironia."Grazie per essere riuscita a guardare oltre ai voti, capendo chi siamo davvero e insegnandoci che la scuola è fatta anche di legami sinceri". A lei anche una dedica in greco tratta dall'Odissea di Omero

Saluzzo, foto ricordo degli studenti del liceo Classico Bodoni con la loro professoressa Paola Giordana

Saluzzo, foto ricordo degli studenti del liceo Classico Bodoni con la loro professoressa Paola Giordana

Riceviamo e pubblichiamo la lettera degli studenti del Liceo classico Bodoni, diretta alla Paola Giordana, amatissima da tutti gli studenti. 

"Cara Professoressa Giordana,

 le scriviamo con il cuore in mano per salutarla e per dirle quanto le siamo grati per tutti gli anni che, con passione, ha dedicato alla nostra scuola. Vogliamo ringraziarla di cuore per la sua umanità: in questi anni non ci ha solo insegnato lingue antiche, storia e letteratura, ma ci è sempre stata vicina.

Ha sempre trovato la parola di conforto giusta nel momento perfetto: prima di una verifica, dopo un brutto voto o semplicemente in una giornata storta. La sua capacità di ascoltarci ha reso questa scuola un posto decisamente migliore. Grazie per la sua pazienza infinita, che è andata ben oltre il dovere scolastico; grazie per aver creduto in noi, anche quando noi stessi eravamo i primi a non farlo; grazie per la sua ironia e la sua capacità di strapparci sempre un sorriso; grazie per essere riuscita a guardare oltre ai voti, capendo chi siamo davvero e insegnandoci che la scuola è fatta anche di legami sinceri.

Ci mancherà la possibilità di vederla ogni giorno, chi in classe per le sue spiegazioni, chi nell’intervallo per un semplice saluto o una frase di incoraggiamento che ci faceva sentire compresi. Le auguriamo di godersi ogni singolo giorno di questa meritata libertà, dimenticandosi finalmente delle sveglie all'alba, dei registri elettronici e dei nostri sgrammaticati compiti in classe.

ὦ γέρον, οὐκ ἀδαημονίη σ᾽ ἔχει ἀμφιπολεύειν ὄρχατον, ἀλλ᾽ εὖ τοι κομιδὴ ἔχει. “O maestro, non ti manca l'arte nel curare questo giardino, e la tua cura è visibile in ogni dettaglio.”  (Omero, Odissea, libro XXIV, vv 244-245).

Alla professoressa Giordana, per aver messo sempre anima, arte e cuore per curare il nostro piccolo, grande giardino. Con grandissima stima, profonda gratitudine e tanto affetto;

 ci mancherà. 

I suoi studenti del Liceo Classico."

c.s.

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