Ceva ricorda Silvio Amerio: donazioni ai Vigili del Fuoco alla vigilia della Monferraglia

Si è svolta a Ceva, a ridosso della partenza della Monferraglia, una cerimonia sobria ma significativa in ricordo di Silvio Amerio, figura centrale per il volontariato cittadino e tra i promotori dell’arrivo dell’evento in città, avvenuto per la prima volta l’8 novembre 2015.

Nel corso dell’iniziativa, la Pro Loco di Ceva e l’Ama Brenta Calcio Ceva hanno ufficializzato la destinazione di parte del ricavato dell’edizione 2025 della Monferraglia all’acquisto di attrezzature per il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ceva. In particolare, sono stati donati un gruppo elettrogeno e un toboga, strumenti utili alle attività operative del presidio locale, che Amerio aveva guidato per anni in qualità di comandante.

Alla cerimonia hanno preso parte i familiari di Amerio, l’amministrazione comunale e numerosi rappresentanti dei Vigili del Fuoco, oltre ai membri delle associazioni promotrici. Un momento di partecipazione collettiva che ha unito il ricordo personale all’impegno concreto a favore della comunità.