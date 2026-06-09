CICLISMO PARALIMPICO / Andrea Pinato della Sportabili Alba secondo nella tappa d'apertura di Coppa Italia

Andrea Pinato, ciclista paralimpico ipovedente dalla nascita, ha conquistato il secondo gradino del podio nella prima tappa di Coppa Italia, che si è svolta domenica 7 giugno in provincia di Mantova, ad Acquanegra sul Chiese.
Andrea è solo al suo primo anno nel campionato italiano ed ha già fatto vedere grandi cose.
Corre per la formazione Sportabili di Alba e domenica cercherà di dare nuovamente il meglio di sé nella seconda tappa che si svolgerà nell autodromo internazionale di Monza.
Andrea, bovesano, corre in tandem con il suo compagno di squadra Giuseppe Peyron, romano ma torinese di adozione.
Dopo tante ore di duro allenamento questa soddisfazione ripaga tutto.