NUOTO / Per il CSR pioggia di record personali e medaglie ai campionati italiani assoluti FINP

Nelle giornate del 5, 6 e 7 giugno, la Piscina Lamarmora di Brescia ha ospitato i campionati italiani assoluti estivi FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico). Un evento dalla rilevanza straordinaria, che ha visto gli atleti del CSR confrontarsi sullo stesso palcoscenico dei più grandi campioni e delle leggende delle Paralimpiadi.

Gareggiare in un contesto così prestigioso, caratterizzato da un livello tecnico altissimo e da una partecipazione massiccia, ha rappresentato una grandissima motivazione per la nostra squadra. Il verdetto del cronometro ha premiato l'impegno costante con prestazioni eccezionali, medaglie pesanti e importantissimi nuovi record personali (PB), la dimostrazione più bella del valore della nostra realtà sportiva e del cammino che stiamo facendo insieme.

Alice Secchi

Un campionato assoluto da assoluta protagonista. Alice ha affrontato le sue gare con una gestione e una preparazione esemplari, conquistando uno straordinario bottino di ben tre medaglie d'argento. A coronare questo weekend da incorniciare, è arrivato anche il suo nuovo record personale (PB) nei 400 stile libero. Costanza, determinazione e una crescita tecnica eccezionale.

Artem Nasi

La dimostrazione vivente di cosa significano forza di volontà e carattere. Rientrato in acqua dopo aver superato un'operazione importante, Artem ha firmato un'ottima ripresa post-operatoria, presentandosi ai blocchi di partenza in una condizione fisica straordinaria. Con una grinta pazzesca ha affrontato la velocità pura centrando l'obiettivo più bello: ha stampato il proprio nuovo record personale (PB) sia nei 50 stile libero che nei 100 stile libero. Una progressione cronometrica importante che per noi vale doppio.

Giorgia Susani

Grinta, solidità e un forte carattere agonistico. Giorgia ha disputato un campionato di altissimo livello, conquistando una splendida e meritatissima medaglia d'argento. Ha gestito ogni singola vasca con grandissima determinazione, lottando con costanza metro su metro. La sua capacità di rimanere concentrata e di competere con autorità ai vertici nazionali contro le migliori specialiste d'Italia conferma il suo indiscutibile valore tecnico. Una certezza assoluta e un punto fermo.

Nota di immenso orgoglio per i tre atleti più giovani della spedizione, che non solo non si sono lasciati intimorire dal palcoscenico degli Assoluti, ma hanno risposto in vasca da veri campioni:

Giorgia Mastantuoni

Nessuna paura e tantissima velocità per la giovanissima Giorgia, che ha vissuto un weekend fantastico stampando il proprio nuovo record personale (PB) sia nei 50 stile libero che nei 100 stile libero. Una crescita continua e un cammino tutto da scrivere.

Daniele Tilatti

Grande determinazione e obiettivi centrati per un altro dei nostri giovani talenti. Daniele si regala un campionato da protagonista assoluto nella velocità pura, polverizzando il suo precedente record personale (PB) nei 50 stile libero con una prova di forza incredibile.

Greta Truc

Concentratissima, elegante e determinata in acqua, anche Greta fa parte della linea verde del CSR che fa sognare. Ha affrontato a testa alta le specialità più selettive della velocità e del dorso, tornando a casa con ben due nuovi record personali (PB) sia nei 100 stile libero che nei 100 dorso. Spessore tecnico e maturità da vendere.

Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff tecnico e in particolare agli allenatori Lorenza Bar, Giulia Garzia, Valentina Canesso e Andrea Gallone, che ogni giorno lavorano dietro le quinte con passione e competenza per rendere possibili questi straordinari miglioramenti. Grazie anche a tutti i tifosi che ci sostengono da casa! Condividere la vasca con i campioni paralimpici azzurri a questi Assoluti FINP è stato un onore e uno stimolo importante: la costanza e la qualità del percorso intrapreso portano sempre a grandi traguardi e questi ragazzi hanno vissuto un campionato eccezionale.