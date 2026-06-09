Rapperswill-Jona e Pietra Ligure: weekend ricco di impegni per la TriAtletica Mondovi Acqua San Bernardo

Simone Fulcheri, nella giornata di sabato 6 giugno, ha preso il via al 23° Triathlon Olimpico di Pietra Ligure, (1,5 km nuoto – 40 km bici – 10 km corsa).

Caratteristica del tracciato da sempre, sono le ripide salite e le impegnative e tecniche discese nell’entro terra della seconda frazione. Per Fulcheri, avvicinatosi alla triplice disciplina solo da un anno, c’è la soddisfazione per aver concluso la prova in 3h27’37” che gli è valsa 37ª posizione in categoria S3.

Nadia Porta, Alberto Ribezzo e Federico Pellegrini, domenica 7, hanno gareggiato nella splendida località svizzera Rapperswill-Jona, vicino a Zurigo, dove si è disputata la annuale prova di Ironman 70.3 (1.9 km nuoto – 90 km bici – 21 km corsa): percorso dagli scenari incredibili, un tifo straordinario lungo tutto il percorso a supportare i circa 2.000 atleti al via.

Ottimi i riscontri cronometrici con Alberto Ribezzo che ha concluso la prova in 5h15’15”, piazzandosi al 39° in categoria M45/49, raggiunto poco dopo sul traguardo da Nadia Porta, in 5h25’10” che le valgono la 12ª posizione in categoria F 40/44. Chiude Federico Pellegrini alla sua seconda prova sul circuito in 5h31’31”, 111° M 35/39, migliorando di oltre 20 minuti il suo tempo rispetto ad ottobre 2025.