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Sport | 09 giugno 2026, 14:02

SCI DI FONDO / Carollo e Ghio a Dobbiaco con la squadra di Coppa del mondo

Azzurri in raduno fino a domenica 14 giugno

Martino Carollo in una foto di repertorio

Martino Carollo in una foto di repertorio

La squadra di Coppa del mondo maschile e femminile di sci di fondo ha cominciato la nuova stagione con il raduno che si sta svolgendo a Dobbiaco (Bz).

Agli ordine del responsabile tecnico Marcus Kramer, sono presenti fino a domenica 14 giugno Simone Daprà, Simone Mocellini, Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Davide Ghio, Gabriele Matli, Caterina Ganz, Federica Cassol, Nicole Monsorno, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter e Virginia Cena. Insieme a loro gli allenatori Francesca Baudin, Francois Ronc Cella e Claudio Consagra.

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