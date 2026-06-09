TENNIS / Al Country Club di Cuneo stage con coach Vincenzo Santopadre

Si prospetta un giovedì 11 giugno speciale per il Country Club Cuneo, che, grazie alla collaborazione con un suo storico partner, la Concessionaria Gino Auto, ospiterà uno stage con il noto coach ATP Vincenzo Santopadre.

Il tecnico romano, ex giocatore salito nel 1999 sulla piazza numero 100 Atp, è stato coach di Matteo Berrettini, che ha seguito fin da ragazzino portandolo a diventare numero 6 del mondo e finalista a Wimbledon nel 2021, e oggi è coach di Lorenzo Sonego, già numero 21 del mondo e attualmente top 70 Atp. Ricco il programma di giornata.

Dalle 9 alle 13 andrà in scena lo stage con gli allievi del settore agonistico del Country Club Cuneo. Dalle 14,30 alle 17 sarà la volta di uno stage ad inviti. Dalle 17,30 la tavola rotonda con il coach romano dal tema “Percorso di formazione da giocatore under a livello Atp”.

Intanto il sorteggio ha designato la formazione che contenderà alla squadra di serie C maschile del Country Cuneo il passaggio in serie B2. Sarà l’ASD Circolo Tennis Fossombrone. Prima sfida fissata tra le mura amiche del Country il 14 giugno e il ritorno fuori casa, il 21 giugno: “Una formazione sulla carta accessibile – sottolinea il DT del Country Club Cuneo Moreno Baccanelli – ma come sempre sarà il campo a decretare il risultato finale. La nostra è una squadra forte e compatta e darà il massimo per risalire in serie B2”.