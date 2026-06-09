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Viabilità | 09 giugno 2026, 10:29

Tra Elva e Stroppo torna il servizio di navetta a utilizzo turistico

Sarà attivo dal 14 giugno al 13 settembre. Gratuito solo per i residenti

Tra Elva e Stroppo torna il servizio di navetta a utilizzo turistico

Anche quest’anno nell’ambito del programma di Trasporto Pubblico Locale in area a domanda debole facente capo all’Unione Montana Valle Maira viene riconfermato il servizio di navetta Stroppo Capoluogo - Elva Capoluogo, per il periodo 14 giugno - 13 settembre, a utilizzo prevalentemente turistico, ma usufruibile gratuitamente anche dai residenti.

Le tariffe sono le seguenti:
- 6 euro per corsa completa andata/ritorno
- 4 euro per corsa semplice
- gratuito per i residenti nei Comuni di Elva e Stroppo

Si allega qui sotto la tabella riassuntiva riportante calendario, orari e tariffe vigenti, scaricabile a questo link:
https://www.unionemontanavallemaira.it/Dettaglionews?IDNews=386412 

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