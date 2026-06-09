Tra Elva e Stroppo torna il servizio di navetta a utilizzo turistico

Anche quest’anno nell’ambito del programma di Trasporto Pubblico Locale in area a domanda debole facente capo all’Unione Montana Valle Maira viene riconfermato il servizio di navetta Stroppo Capoluogo - Elva Capoluogo, per il periodo 14 giugno - 13 settembre, a utilizzo prevalentemente turistico, ma usufruibile gratuitamente anche dai residenti.



Le tariffe sono le seguenti:

- 6 euro per corsa completa andata/ritorno

- 4 euro per corsa semplice

- gratuito per i residenti nei Comuni di Elva e Stroppo



Si allega qui sotto la tabella riassuntiva riportante calendario, orari e tariffe vigenti, scaricabile a questo link:

https://www.unionemontanavallemaira.it/Dettaglionews?IDNews=386412