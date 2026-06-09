SUPERLEGA / Bryan Argilagos è ufficialmente il nuovo regista del Cuneo Volley: contratto fino al 2028

Il Cuneo Volley ha ufficializzato uno dei movimenti più attesi del mercato: Bryan Argilagos sarà il nuovo palleggiatore della formazione biancoblù in SuperLega. Il giovane talento italo-cubano, considerato tra i prospetti più promettenti della pallavolo italiana, ha firmato un accordo che lo legherà al club fino al 2028, confermando la volontà della società di investire sul suo futuro.

Per Argilagos arriva una grande opportunità dopo l'esordio in SuperLega con la Sir Susa Scai Perugia, una stagione vissuta all'interno di una delle realtà più vincenti del panorama internazionale. Il regista classe 2007 ha avuto modo di allenarsi accanto a campioni come Simone Giannelli, partecipando alle principali competizioni per club e contribuendo a una stagione impreziosita da quattro trofei: Champions League, Scudetto, Supercoppa Italiana e Mondiale per Club.

Nel frattempo il palleggiatore è impegnato con le nazionali azzurre. Dopo il percorso con l'Under 22 guidata da Vincenzo Fanizza in preparazione agli Europei di categoria in programma ad Albufeira, in Portogallo, Argilagos è stato convocato anche al collegiale della Nazionale maggiore a Cavalese con il secondo gruppo azzurro. Un percorso di crescita che segue i successi ottenuti negli ultimi anni, tra cui l'oro europeo Under 17 nel 2023 e l'argento europeo Under 19 nel 2024.

Grande soddisfazione nelle parole del direttore sportivo Paolo Brugiafreddo, che ha accolto con entusiasmo l'arrivo del giovane regista. "Siamo molto orgogliosi di questa operazione. Crediamo molto in Bryan, nelle sue qualità tecniche, atletiche e morali. È un profilo con un grande avvenire davanti e abbiamo la speranza di essere per lui il punto di partenza di una carriera meravigliosa. Non vediamo l'ora di vederlo all'opera".

Argilagos ha ricambiato la fiducia della società mostrando determinazione e consapevolezza del ruolo che lo attende. "Sento di avere delle responsabilità, ma sono soprattutto molto contento della fiducia che mi è stata posta dal club. Puntare su un ragazzo di 19 anni non è scontato. Spero di essere all'altezza delle aspettative e darò il massimo in ogni partita e in ogni allenamento".

Ripensando all'esperienza vissuta a Perugia, il nuovo regista biancoblù ha sottolineato quanto sia stato importante confrontarsi quotidianamente con atleti di livello mondiale. "Penso che tutti i ragazzi giovani come me sognino di fare un esordio in SuperLega vincendo quattro trofei. Allenarmi ogni giorno con giocatori e uno staff di livello mondiale mi ha aiutato a crescere sia tecnicamente sia mentalmente. Da Simone Giannelli ho cercato di imparare il più possibile, soprattutto per quanto riguarda l'atteggiamento in campo".

La scelta di Cuneo è maturata anche per il prestigio della piazza e per il calore del pubblico. "Una piazza storica come Cuneo è un'ottima meta per cominciare la mia carriera. È un palazzetto difficile per gli avversari e la tifoseria fa una grande differenza. Spero che nella prossima stagione i tifosi ci accompagnino sempre, nei momenti belli e in quelli più complicati".

Guardando al prossimo campionato, Argilagos immagina una squadra giovane ma affamata di risultati. "Siamo un gruppo giovane, con vantaggi e svantaggi. Avremo meno esperienza rispetto ad altre squadre, ma tanta voglia di vincere. Credo che il lavoro quotidiano ci permetterà di trovare la giusta intesa e di esprimerci al meglio".

L'estate del palleggiatore proseguirà ora con gli impegni in azzurro. "L'Europeo Under 22 è il principale obiettivo del momento. La convocazione con la Nazionale maggiore rappresenta una grande opportunità. Preferisco concentrarmi sui traguardi più vicini, ma naturalmente spero un giorno di entrare stabilmente nel gruppo della Nazionale maggiore".

Con due metri di altezza, un palmares già ricco di successi e margini di crescita enormi, Bryan Argilagos si prepara così a raccogliere la sfida più importante della sua giovane carriera: guidare il Cuneo Volley nella massima serie e confermare tutto il suo talento sul palcoscenico della SuperLega.