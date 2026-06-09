La Francia vieta l’ingresso al ministro israeliano Smotrich e 21 coloni

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ha annunciato su X che Parigi ha vietato l'ingresso in Francia al ministro Bezalel Smotrich, a quattro responsabili di organizzazioni di coloni e a ventuno coloni violenti. "Bezalel Smotrich promuove attivamente l'annessione della Cisgiordania, che rivendica apertamente, la creazione di nuovi insediamenti in Cisgiordania, la ricolonizzazione di Gaza, il collasso economico dell'Autorità palestinese e le sue conseguenze deleterie sulla popolazione palestinese: si tratta di una politica che la stragrande maggioranza della comunità internazionale non può accettare, essendo fermamente attaccata alla soluzione dei due Stati", scrive su X il capo della diplomazia francese. (ITALPRESS). -Foto Ipa Agency-