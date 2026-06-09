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| 09 giugno 2026, 15:29

Mondiali, perquisizioni choc della polizia a Senegal e Uzbekistan: cos'è successo a New York

Mondiali, perquisizioni choc della polizia a Senegal e Uzbekistan: cos'è successo a New York

(Adnkronos) - Fa discutere il trattamento riservato alle nazionali del Senegal e dell'Uzbekistan a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali 2026: al loro arrivo negli Stati Uniti, le due squadre e i relativi staff tecnici sono state sottoposte a controlli intensivi.  

Per quanto riguarda l'Uzbekistan del ct Fabio Cannavaro, i giocatori sono stati perquisiti al loro arrivo a New York per un'amichevole contro i Paesi Bassi, con l'intervento dei cani antidroga, ma non sono stati segnalati controlli simili per la squadra olandese. 

 

Anche i giocatori del Senegal sono stati sottoposti a ispezioni rafforzate, mentre un arbitro somalo è stato respinto all'ingresso negli Stati Uniti senza spiegazioni. (QUI IL RACCONTO). I Mondiali di calcio si giocheranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico dall'11 giugno al 19 luglio. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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