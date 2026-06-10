Da Verzuolo al tricolore: Igor Sola conquista il titolo italiano di pétanque

Tre anni fa muoveva i primi passi nel mondo delle bocce ‘pétanque’, oggi può indossare con orgoglio la maglia tricolore. È la straordinaria storia di Igor Sola, verzuolese, che insieme ai compagni di squadra Roberto Bosio e Bruno Cometto ha conquistato il titolo italiano a terne nelle finali nazionali disputate il 30 e 31 maggio a Niella Tanaro.

Un risultato che rappresenta il punto più alto di un percorso iniziato nel 2023 con la Bocciofila Buschese e che aveva già regalato importanti soddisfazioni.

Nel 2024 Sola aveva ottenuto un prestigioso terzo posto nella competizione a coppie insieme all'amico Bruno Cometto. Un traguardo significativo, ma che si è rivelato soltanto una tappa verso un'impresa ancora più grande.

Dopo aver superato le selezioni per i campionati italiani, la formazione buschese si è presentata alle finali nazionali con ambizione e determinazione.

Il cammino verso il titolo, però, non è stato semplice. “Quando siamo entrati in campo il sabato per le qualificazioni la tensione era fortissima e abbiamo perso la prima partita – racconta Igor Sola –. Quella sconfitta però ci ha fatto capire che dovevamo cambiare atteggiamento. Ci siamo guardati negli occhi, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo iniziato a credere davvero nelle nostre possibilità”.

Da quel momento la squadra ha cambiato marcia. Sono arrivate le vittorie contro le formazioni di Modena e Frosinone, decisive per proseguire il cammino. Successivamente Bosio, Cometto e Sola hanno superato nettamente una squadra genovese con il punteggio di 13-2, conquistando l'accesso ai quarti di finale.

La domenica mattina, sotto un caldo intenso che ha accompagnato tutta la manifestazione, il trio piemontese ha affrontato e sconfitto una formazione di San Giacomo di Imperia per 13-5. “L'emozione era già enorme perché eravamo tra le migliori quattro squadre d'Italia – prosegue Sola –. In semifinale abbiamo trovato una formazione di Bordighera e per quasi due ore abbiamo lottato punto su punto. Vincere 13-11 e conquistare la finale è stato qualcosa di indescrivibile”.

Nell'atto conclusivo è andato in scena un derby tutto piemontese contro la formazione della Valle Po di Paesana. Anche in questo caso la sfida è stata equilibrata e combattuta fino agli ultimi lanci. Dopo due ore di gioco, la squadra della Bocciofila Buschese è riuscita a imporsi per 13-10, facendo esplodere la gioia dei protagonisti.

"Quando è arrivato l'ultimo punto è stata un'esplosione di emozioni – conclude Sola –. Questo successo dimostra che con impegno, sacrificio e costanza si possono raggiungere traguardi importanti. Ringrazio Roberto Bosio e Bruno Cometto, prima ancora che compagni di squadra sono amici veri. Senza di loro questa avventura non sarebbe stata la stessa e resterà per sempre tra i ricordi più belli della mia vita”.

Per il verzuolese e per la Bocciofila Buschese il titolo italiano rappresenta una pagina storica, il coronamento di una crescita rapidissima che, in appena tre stagioni, ha portato Igor Sola dal debutto nelle competizioni alla conquista del più prestigioso trofeo nazionale.