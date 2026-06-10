Domenica a Passatore un presidio di protesta del Fronte Animalista contro il raduno dei cavalli

Un presidio di protesta contro il raduno dei cavalli in programma a Passatore è stato annunciato per domenica 14 giugno alle ore 11 in via del Bosco, nella frazione del comune di Cuneo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle condizioni degli equidi e sul loro impiego in attività che, secondo i promotori della manifestazione, possono configurare forme di sfruttamento.

Gli organizzatori intendono denunciare una visione dei cavalli ancora troppo spesso legata al loro utilizzo come mezzi di trasporto, strumenti di lavoro o elementi di intrattenimento - a loro dire - senza un’adeguata considerazione delle esigenze etologiche e del loro benessere.

Al centro della protesta vi è anche la questione della permanenza degli animali all’aperto per molte ore, in particolare durante le giornate più calde, senza adeguate zone d’ombra o riparo. I promotori sottolineano come i cavalli siano esseri senzienti e ritengono necessario promuovere una maggiore attenzione ai loro diritti e alle loro necessità.