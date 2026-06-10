mercoledì 10 giugno
Roccabruna, i bambini dell’Istituto Acchiardi in visita all’ufficio postale cuneese
Roccabruna, i bambini dell’Istituto Acchiardi in visita all’ufficio postale cuneese
Leggi le ultime di: Attualità
 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 10 giugno 2026, 10:08

Roccabruna, i bambini dell’Istituto Acchiardi in visita all’ufficio postale cuneese

L’attività ha avuto l’obiettivo di far conoscere alle generazioni future un ambito lavorativo della loro zona

Roccabruna, i bambini dell’Istituto Acchiardi in visita all’ufficio postale cuneese

I bambini della classe quinta dell’Istituto Acchiardi, accompagnati dalla loro insegnante Simona, hanno visitato l’ufficio postale di Roccabruna.

L’attività ha avuto l’obiettivo di far conoscere alle generazioni future un ambito lavorativo della loro zona.

Una quindicina di bambini hanno posto domande, incuriositi dalle varie dinamiche presenti in una sede postale. A far loro da cicerone, la direttrice della Filiale di Cuneo, Concetta Agrò, che ha risposto a ogni quesito.

Si è partiti dal prendere il numerino per accedere ai vari servizi, per poi entrare nello specifico, con quesiti inerenti il viaggio della posta, da quando viene accettata allo sportello fino a quando arriva a destinazione.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium