ACDA, una realtà strategica per il territorio che deve mantenere un ruolo centrale nel futuro del servizio idrico

Durante la riunione della commissione consiliare dedicata ad ACDA, il consigliere di maggioranza Ettore Grosso, esponente della lista civica Centro per Cuneo, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall'azienda e per i risultati ottenuti negli ultimi anni sul fronte degli investimenti e dell'innovazione.

Nel suo intervento, Grosso ha voluto innanzitutto ringraziare il presidente di ACDA Livio Quaranta, il direttore generale Andrea Ponta e il direttore tecnico Fabio Monaco per la disponibilità dimostrata nel confronto con i consiglieri comunali e per il lavoro portato avanti dalla società.

"ACDA rappresenta una realtà pubblica solida, competente e profondamente radicata nel territorio – ha dichiarato Grosso –. Il Comune di Cuneo, che ne è il primo azionista, deve essere orgoglioso dei risultati raggiunti e della capacità che l'azienda ha dimostrato nel garantire servizi essenziali ai cittadini".

Particolare attenzione è stata dedicata al progetto PNIISSI, considerato strategico per il futuro dell'approvvigionamento idrico della città. Gli interventi previsti sulle sorgenti delle Grotte del Bandito, sulla vasca della Crocetta e sulla rete acquedottistica cittadina e intercomunale rappresentano infatti un passaggio importante per rafforzare la sicurezza idrica, migliorare la qualità del servizio e affrontare con maggiore efficacia le sfide poste dai cambiamenti climatici.

Nel corso dell'incontro è stato inoltre evidenziato il positivo avanzamento dei progetti finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra questi spicca il progetto "Acquedotto 4.0", che prevede investimenti complessivi superiori a 26 milioni di euro, di cui oltre 23 milioni finanziati dal PNRR. Un intervento che punta alla riduzione delle perdite idriche, alla digitalizzazione delle infrastrutture, alla distrettualizzazione delle reti e al monitoraggio costante del sistema.

"Sono risultati che testimoniano la capacità tecnica e gestionale di ACDA – ha sottolineato Grosso – e per questo è doveroso ringraziare il presidente Livio Quaranta, il direttore generale Andrea Ponta, il direttore tecnico Fabio Monaco e tutto il personale che ogni giorno lavora per garantire un servizio efficiente ai cittadini".

Il consigliere di Centro per Cuneo ha poi rivolto l'attenzione al futuro assetto del servizio idrico integrato all'interno dell'ATO4 Cuneese e al ruolo che ACDA sarà chiamata a svolgere nel nuovo contesto organizzativo di Co.Ge.S.I.

"Proprio perché ACDA è una società forte e strategica – ha concluso Grosso – riteniamo fondamentale che continui a svolgere un ruolo centrale anche nella nuova fase del gestore unico. ACDA non deve trasformarsi in una semplice struttura operativa, ma deve rimanere un presidio industriale pubblico del territorio cuneese, capace di progettare, investire, gestire e innovare. Il Comune di Cuneo, in qualità di primo azionista, dovrà accompagnare questa evoluzione con attenzione e senso di responsabilità".

Un intervento che ha ribadito il sostegno della lista civica Centro per Cuneo al percorso di crescita e sviluppo di una delle principali società pubbliche del territorio provinciale.