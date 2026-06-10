Savigliano, Gioele Lovera tra i protagonisti ai Pokémon Special Championships di Torino

Il saviglianese Gioele Lovera, 11 anni, ha preso parte ai Pokémon Special Championships disputatisi il 6 e 7 giugno 2026 presso l'Oval di Lingotto Fiere a Torino: l'evento ha richiamato migliaia di persone tra giocatori, arbitri e spettatori, con oltre 3.000 partecipanti provenienti da tutto il mondo, suddivisi in tre categorie in base all’età.



Gioele si è distinto nella sezione dedicata al gioco di carte collezionabili Pokémon, superando con successo il primo giorno di gara e conquistando l’accesso al "Day 2", riservato ai migliori 32 giocatori della sua categoria.

Il suo percorso si è interrotto soltanto nelle fasi finali della competizione, consentendogli di ottenere premi e punti in classifica generale, entrando nella rosa dei 10 migliori italiani in gara.

É stata per lui una bella occasione di crescita e confronto con giocatori provenienti anche da altre nazioni e che vantano partecipazioni ai mondiali e numerosi titoli vinti.

