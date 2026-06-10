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| 10 giugno 2026, 08:23

'Chi l'ha visto?', oggi 10 giugno: i casi di Paula Andrea e Pamela Genini

'Chi l'ha visto?', oggi 10 giugno: i casi di Paula Andrea e Pamela Genini

(Adnkronos) -

Chi l'ha visto? torna oggi, mercoledì 10 giugno alle 21.15 su Rai 3 con testimonianze inedite. Si parte con il caso di Paula Andrea Bran Yépez, scomparsa nel 2012, abbandonando il suo bambino: secondo la Procura non si è mai allontanata da Farneta. Paula aveva tanti progetti e la mamma che non ha mai smesso di cercarla dice: "Quando è venuta l'ultima volta a trovarmi mi disse che aveva paura di essere uccisa".  

Documenti inediti anche sul caso di Pamela Genini, l'ex modella uccisa a Milano da Gianluca Soncin: secondo gli inquirenti la tomba è stata profanata tra il 27 ottobre e il 2 novembre. L'unico indagato è Francesco Dolci che continua a proclamarsi innocente. Ma Pamela poteva esser salvata?  

E poi Liliana Resinovich: ancora una proroga per analizzare i reperti, in particolare si confronteranno le fibre ritrovate su Lilly con i vestiti che il marito indossava il giorno della scomparsa. E il fratello Sergio sempre più amareggiato dice: "Arriveremo mai ad una verità? " 

Come sempre spazio agli appelli, alle richieste di aiuto, alle segnalazioni dei telespettatori di persone in difficoltà. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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