mercoledì 10 giugno
Confapi Cuneo guarda al futuro: energia, internazionalizzazione, AI e rappresentanza sui tavoli nazionali
Confapi Cuneo guarda al futuro: energia, internazionalizzazione, AI e rappresentanza sui tavoli nazionali
 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 10 giugno 2026, 11:15

Cohen (TeamSystem): "In tre anni investiti 250 milioni per affiancare i nostri clienti"

Cohen (TeamSystem): &quot;In tre anni investiti 250 milioni per affiancare i nostri clienti&quot;

(Adnkronos) - “In questi ultimi tre anni abbiamo accelerato il nostro piano di investimenti impiegando oltre 250 milioni per essere davvero a fianco dei nostri clienti. Quello che abbiamo raggiunto e di cui siamo molto orgogliosi è il fatto di avere un prodotto e una soluzione Ai, già sul mercato, per ognuno dei nostri clienti”. Lo ha detto Tommaso Cohen, Ceo di TeamSystem, intervenendo nell’ambito della TeamSystem Tech Conference 2026 a Milano. L'appuntamento annuale dedicato alle persone di TeamSystem che in Italia e nel mondo lavorano all’implementazione dei progetti di Ricerca & Sviluppo. 

L’azienda prevede un’ulteriore accelerazione degli investimenti al 2030 per incrementare l’impiego dell’Intelligenza Artificiale nelle soluzioni che imprese e professionisti usano ogni giorno, integrandola nei loro processi decisionali e operativi. “L’adozione delle Ai da parte dei nostri clienti viene a dire che sono ancora in una fase iniziale: sono molto curiosi, hanno voglia di provare, hanno voglia di sperimentare e di farlo insieme a noi perché sanno di avere un partner affidabile con cui possono costruire dei sistemi che funzionano davvero e non semplicemente poter fare qualche domanda alle Ai - osserva Cohen - Abbiamo deciso di accelerare ulteriormente gli investimenti perché osserviamo dei ritorni importanti soprattutto in termini di competitività per i nostri clienti - spiega - Questo è il nostro obiettivo: essere al loro fianco e costruire insieme un percorso che li renda sempre più competitivi”, conclude. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium