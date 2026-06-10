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| 10 giugno 2026, 21:04

Giustizia, Sisto: "Nuovo incontro con Anm, ma è parlamento a scrivere leggi"

Giustizia, Sisto: &quot;Nuovo incontro con Anm, ma è parlamento a scrivere leggi&quot;

(Adnkronos) - "Sarà fissato l'incontro, ma sia ben chiaro: dialogo significa ascolto e non vuol dire certamente tradire le prerogative costituzionali; il parlamento scrive le leggi e i magistrati le applicano. Se l'Anm pensa di poter condizionare in qualche modo le scelte parlamentari sbaglia". Lo ha detto il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, a margine del convegno 'Dal no ai si, per una riforma condivisa della giustizia', riguardo alla calendarizzazione di un nuovo incontro chiesto dall'Anm. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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