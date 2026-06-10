Harry torna a casa con la famiglia, incontrerà William? L'ipotesi e il desiderio

(Adnkronos) -

Il principe Harry spera di portare Meghan Markle e i figli Archie, 7 anni, e Lilibet, 5 anni, in Inghilterra nelle prossime settimane, in occasione della sua partecipazione ad un evento di promozione degli Invictus Games ad un anno dai Giochi, in programma tra il 10 e il 17 luglio 2027 a Birmingham. Harry - rivela 'Page Six' - desidera portare la sua famiglia a trovare il padre, re Carlo, anche se al momento un incontro non è ancora in calendario. Sul ritorno di Harry con a seguito la famiglia pesa tra l'altro la mancata risoluzione della disputa sulla sicurezza per il principe - che vorrebbe la scorta armata cui dovrebbe provvedere il governo - e la famiglia.

Harry inoltre è stato 'persona non grata' al matrimonio di suo cugino Peter Phillips - figlio di Anna e quindi nipote di Carlo - con Harriet Sperling lo scorso fine settimana. Il principe non è stato invitato alla celebrazione, dove William è andato accompagnato dalla moglie Kate Middleton e alla quale hanno preso parte re Carlo e la regina Camilla, così come la principessa Beatrice e la principessa Eugenie.

Harry non vede William dal funerale della regina Elisabetta II, tenutosi nel settembre 2022. Secondo alcune fonti, William sarebbe ancora furioso per il libro-confessione 'Spare', in cui il fratello ha criticato aspramente sia William sia Kate Middleton.

Archie, 7 anni, era solo un neonato quando ha lasciato il Regno Unito per una nuova vita a Montecito, in California. Lilibet, 5 anni, è stata nel Regno Unito solo una volta, nel giugno 2022, in occasione dei festeggiamenti per il Giubileo di platino della regina. Entrambi i bambini hanno visto pochissimo il nonno, re Carlo, e secondo alcune fonti Harry vorrebbe rimediare a questa situazione.

A gennaio, il Daily Mail ha citato fonti governative secondo cui la questione della sua sicurezza sarebbe stata approvata, aggiungendo: “Ora è solo una formalità. Fonti del Ministero dell’Interno hanno indicato che la sicurezza per Harry è ormai cosa fatta”. Ma Harry e i suoi avvocati non hanno ancora ricevuto aggiornamenti dal Ministero dell’Interno, hanno confermato le fonti.