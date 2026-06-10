Spada (Parlamento europeo): "Serve bilancio ad altezza nuove sfide"

(Adnkronos) - "Come penso molti sappiano, gli attori nello stabilire il bilancio pluriennale dell’Unione europea sono tre: il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione europea. Hanno spesso posizioni divergenti perché il Consiglio tende a voler ridurre al massimo l’esborso degli Stati membri, la Commissione cerca un equilibrio nella proposta e il Parlamento europeo spinge, invece, per un aumento del bilancio, perché le politiche dell’Unione sono sempre di più e richiedono maggiori risorse". Lo ha detto Fabrizio Spada, responsabile delle relazioni istituzionali del Parlamento europeo in Italia durante il lancio della campagna di comunicazione della Commissione europea sul bilancio europeo - 'Più forti insieme' ospitato all'Europa Experience - David Sassoli, a Roma.

Spada ha ricordato l’ampliamento progressivo delle competenze europee, che oggi includono ambiti come difesa, sanità, gestione delle crisi e nuove sfide geopolitiche. "Non si può pretendere di fare più cose con le stesse risorse del passato o mantenere gli stessi obiettivi con meno fondi - ha osservato -. Per questo il Parlamento europeo sostiene la necessità di un bilancio adeguato alle ambizioni dell’Unione". Nel suo intervento, Spada ha sottolineato l’importanza di avvicinare i cittadini al funzionamento e all’impatto concreto dei fondi europei. "I cittadini sono i beneficiari finali delle politiche comunitarie ed è fondamentale che ne siano consapevoli - ha detto -. Mi capita spesso di viaggiare su mezzi pubblici finanziati con risorse europee senza che questo venga adeguatamente comunicato. È importante che le persone sappiano quanto l’Unione europea incida nella loro vita quotidiana, ma anche che comprendano che tutto questo richiede un bilancio adeguato".

La campagna 'Più forti insieme', promossa dalla Commissione europea, punta proprio a rafforzare la consapevolezza pubblica sul valore del bilancio Ue attraverso storie concrete di beneficiari dei fondi, mettendo in evidenza il legame tra risorse europee e sviluppo dei territori.