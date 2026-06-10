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| 10 giugno 2026, 13:13

Temptation Island, Giovanni e Sabrina la terza coppia: "Ho perso fiducia nei suoi confronti"

Temptation Island, Giovanni e Sabrina la terza coppia: &quot;Ho perso fiducia nei suoi confronti&quot;

(Adnkronos) -

La nuova edizione di Temptation Island è sempre più vicina. Giovanni e Sabrina sono la terza coppia del reality show in partenza prossimamente su Canale 5.  

“Ho perso la fiducia nei suoi confronti”, dice Giovanni nel videoclip di presentazione. Dopo le due coppie formate da Gabriele e Sara, e Francesca e Danilo, anche Sabrina e Giovanni sono pronti ad affrontare il viaggio nei sentimenti.  

Giovanni e Sabrina sono fidanzati da sei anni, ma ultimamente il rapporto non è più lo stesso. A scrivere al programma è stato lui: Giovanni non ha più fiducia nei confronti della compagna. “Mi ha chiesto delle pause, non sa se mi ama ancora e anche la nostra intimità si è raffreddata molto”, ha spiegato.  

Anche Sabrina è molto incerta sul loro rapporto e dei suoi sentimenti nei confronti del compagno: “Non sono più sicura di essere innamorata di lui”. Inoltre, ha ammesso di aver avuto una “distrazione” nell'ultimo periodo che le ha fatto nascere dubbi sul futuro con Giovanni. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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