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| 10 giugno 2026, 08:35

Terremoto nelle Filippine, bilancio vittime sale ad almeno 45 morti

Terremoto nelle Filippine, bilancio vittime sale ad almeno 45 morti

(Adnkronos) - E' di almeno 45 morti, 17 dispersi e 487 feriti il bilancio, ancora provvisorio, del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la costa meridionale di Mindanao, nelle Filippine. Secondo quanto riferito dal Consiglio nazionale per la riduzione e la gestione del rischio di disastri, il sisma ha colpito più di 33.000 famiglie, ovvero quasi 150.000 persone, e oltre 41.000 residenti colpiti sono stati sfollati.  

Sono 238 le infrastrutture, tra ospedali, scuole e ponti, ad essere danneggiate, insieme a quasi 3.000 case. Il Consiglio ha aggiunto che sono state registrate più di 1.700 scosse di assestamento. Le operazioni di ricerca e soccorso nelle aree colpite sono ancora in corso.  

Le aree più colpite sono le province di Sarangani e South Cotabato, inclusa General Santos City, con una popolazione di circa 700.000 abitanti.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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