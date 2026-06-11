Barbaresco 2023, Armando Castagno è “The Voice” dell’annata

L’Enoteca del Barbaresco ha scelto il volto simbolo dell’annata 2023: sarà Armando Castagno a incarnare nel 2026 il ruolo di “The Voice of Barbaresco”, figura che ogni anno rappresenta e racconta l’ultima annata in commercio. Una nomina che punta su un profilo di grande spessore culturale, capace di interpretare al meglio l’eleganza e la complessità del Barbaresco 2023.

Scrittore, critico enoico, docente e divulgatore, Castagno – romano, laureato in Giurisprudenza e in Studi storico-artistici all’Università La Sapienza – vanta una carriera articolata tra giornalismo, formazione e ricerca. In passato ha scritto di sport e politica sportiva per quotidiani, settimanali e agenzie di stampa, affiancando a questa attività un’intensa produzione culturale in ambito artistico, con centinaia di conferenze e lectio magistralis.

Nel mondo del vino è considerato una delle voci più autorevoli: ha collaborato con le principali testate nazionali e ha dedicato gran parte dei suoi studi ai territori del Nebbiolo. Per dieci anni ha insegnato Geografia del terroir all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e oggi è docente presso l’Accademia Treccani sui temi dell’enogastronomia e delle culture materiali.

Autore di numerosi volumi, Castagno ha recentemente pubblicato “Le vigne del Barbaresco”, frutto di un lungo e meticoloso lavoro di ricerca. Il libro sarà presentato proprio oggi, giovedì 11 giugno, presso l'Hotel Calissano, in occasione della conferenza “Il Barbaresco e l’arte – Visioni e risonanze”, un appuntamento che promette di intrecciare in modo originale il racconto del vino con quello artistico.

L’incontro, aperto al pubblico con prenotazione consigliata, offrirà ai partecipanti un’esperienza immersiva tra cultura e degustazione, in cui il Barbaresco diventa strumento di narrazione sensoriale. Al termine sarà possibile acquistare il volume e incontrare l’autore per il firmacopie.