Dronero, l'istituto alberghiero "Donadio" intitola la biblioteca al professor Paolo Roberto Poggio

A un anno dalla sua scomparsa, l’istituto alberghiero "Donadio" di Dronero ha voluto rendere omaggio al professor Paolo Roberto Poggio intitolandogli la sala lettura e biblioteca della scuola, un luogo che più di ogni altro ne rappresenta la passione e l’eredità culturale.

La semplice ma sentita cerimonia si è svolta alla presenza della dirigente scolastica Patrizia Venditti, dei vicepresidi Monica Monchiero e Roberto Olivero, dei colleghi, degli studenti della classe 5ª Ga, l’ultima annata del professor Poggio, e della moglie Elena Balza, anche lei docente dell’istituto.

Durante l’incontro, colleghi e amici hanno ricordato la figura di un insegnante colto e appassionato, capace di trasmettere agli studenti l’amore per la letteratura, la storia e il pensiero critico. Un docente che ha lasciato un segno profondo nella comunità scolastica non solo per la preparazione, ma anche per la spiccata sensibilità e l’umanità.

"Paolo era un uomo di profonda cultura e di autentica passione educativa", ha ricordato la dirigente Patrizia Venditti. "Dietro il suo carattere talvolta malinconico si celavano una straordinaria ricchezza interiore, una grande attenzione verso gli studenti e un amore sincero per il sapere e per i libri, che ha saputo trasmettere a intere generazioni di ragazzi".

Particolarmente significativo anche il gesto della moglie Elena Balza, che ha voluto donare un nuovo divano per la sala lettura, contribuendo a rendere ancora più accogliente uno spazio destinato alla crescita dei giovani. L’intitolazione della biblioteca appare come il tributo più naturale per chi ha fatto della lettura e della conoscenza una missione educativa. Tra gli scaffali, il ricordo del professor Poggio continuerà così a vivere ogni giorno, accompagnando gli studenti nel loro percorso di formazione.