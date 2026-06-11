Envie: Valeria Camosso e Federico Raviolo protagonisti dell'incontro “All’ombra della Torre”

Valeria Camosso e Federico Raviolo saranno i protagonisti ad Envie della nuova edizione di “All’ombra della Torre”, l’appuntamento dedicato a letteratura, poesia e musica in programma domenica 14 giugno alle 17 nel parco della Torre del Castello.

La manifestazione, organizzata dal Circolo culturale La Torre nel Parco presieduto da Valeria Ferrero si svolge in via dei Peano, nei pressi della cappella di San Giovanni Battista.

L’iniziativa propone un pomeriggio di incontri e dialoghi con i due autori accomunati da un forte legame con il territorio e dalla passione per la scrittura, seppur declinata in forme differenti.

Valeria Camosso, originaria di Envie e residente a Villar San Costanzo, presenterà il suo ultimo romanzo, “Al riparo nell’orto”. Laureata in Economia e responsabile finanziaria del Comune di residenza, coltiva da anni l’attività letteraria.

Vincitrice del concorso “Giallovalle” nell’ambito del festival “Ponte del Dialogo” di Dronero con il racconto “Il Sesto Vizio”, ha pubblicato poesie e racconti spesso ambientati tra le montagne del Cuneese. Nel suo nuovo libro intreccia atmosfere tra il giallo e il romanzo sentimentale, affrontando temi familiari e relazionali.

Accanto a lei ci sarà Federico Raviolo, cantautore e performer di Barge, conosciuto come frontman della folk band Mechinato. L’artista porterà a Envie la sua esperienza nella “spoken poetry”, genere che fonde poesia e interpretazione orale.

Presenterà “Là dove vanno a morire i cani”, il suo secondo album dedicato a questa forma espressiva. Musicista, autore e membro anche del collettivo elettronico “Hash21band”, Raviolo racconta nei suoi testi la quotidianità, le fatiche del lavoro, la vita di provincia e le emozioni che accompagnano ogni giorno.

Ingresso libero. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nei locali dell’ex confraternita, la Crusà, in Piazza Nuova. Per informazioni: latorrenelparco@gmail.com e sui canali Facebook e Instagram del Circolo culturale La Torre nel Parco.