Giugno all'Elba, occasione unica per una vacanza

ISOLA D'ELBA — Sta per iniziare l’estate 2026 e il mese di Giugno è uno dei più belli per trascorrere una vacanza all’Isola d’Elba: il sole tramonta molto tardi, le spiagge sono meno affollate ed è più facile godersi il mare incantevole dell’Arcipelago in piena tranquillità e sicurezza.

Con un’ora di traghetto si raggiunge un luogo dove ogni giornata offre un ampio ventaglio di opportunità: aree attrezzate per il relax, lo sport e i giochi, insenature nascoste e selvagge, passeggiate in una natura incontaminata e di sorprendente biodiversità, borghi pittoreschi ricchi di tradizioni. Annoiarsi è impossibile.

Si può scegliere di alloggiare in numerose strutture, sul mare o in campagna; dal resort all'hotel all'appartamento, dall'agriturismo al campeggio senza pagare la tassa di soggiorno.

L’isola d’Elba fa parte del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, immerso nel Pelagos, il Santuario dei Cetanei, e ha aderito alla Carta Europea del Turismo sostenibile. Il territorio è straordinariamente variegato, con 147 chilometri di costa e oltre cinquanta spiagge accessibili: arenili di sabbia dorata o nera che si alternano a calette di ciottoli e piccoli sassi e ad alte scogliere.

L’isola d’Elba è il luogo ideale per fare vita all’aria aperta e sport. Le possibilità sono innumerevoli a tutti i livelli: ci si può dedicare al nuoto, allo snorkeling e alle immersioni subacquee, alla vela, al surf, al wind surf e al kyte surf, cimentarsi nel sup pagaiando su una tavola oppure nel jet-lev flyer volando sulla superficie del mare. Chi ama le discipline terrestri può scegliere il golf, il tennis, il tiro con l’arco oppure fare passeggiate, trekking e climbing, su percorsi affacciati sul mare oppure che si inerpicano sulle colline e sulla cima più alta, il Monte Capanne.

L’Elba è anche storia, arte e cultura ed è stata frequentata da illustri personaggi che ne hanno segnato il destino, come Cosimo de’ Medici e Napoleone Bonaparte con la sorella Paolina Popolata fin dall’antichità, l’Elba fa parte del Sistema museale dell’Arcipelago Toscano e propone anche tour a tema in parchi naturalistici e minerari e visite a musei, siti archeologici, edifici storici e fortezze.