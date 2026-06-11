Il Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente (Csea) chiamato ad eleggere cda e presidente

È convocata per questa sera alle 18, nella sala consiliare del municipio di Saluzzo, l’assemblea dei sindaci dei 53 Comuni aderenti al Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente (Csea), che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nel Saluzzese, Saviglianese e Fossanese.

All’ordine del giorno l’elezione del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo presidente.

Del cda uscente, presieduto dal saluzzese Fulvio Rubiolo, facevano parte: Mario Barale, Giovenale Bergesio, Massimo Colombero e Giuseppe Milli.

Presidente dell’assemblea consortile è il sindaco di Barge, Ivo Beccaria.

Salvo sorprese, si profila una riconferma per un terzo mandato del presidente uscente Rubiolo.

Infatti, secondo un tacito accordo intercorso anni fa tra le amministrazione di Saluzzo, Savigliano e Fossano, la presidenza di questo consorzio spetta all’area saluzzese.

All’area saviglianese compete la guida del consorzio socio-assistenziale “Monviso Solidale” mentre a quella fossanese Alpi Acque, la società mista pubblico-privata che per anni ha gestito i servizi idrici integrati.

È verosimile che quest’ultima, dopo le operazioni di assorbimento da parte di Cogesi della parte privata ex Egea Acque, richieda una rivisitazione ma per il momento risulta essere ancora attiva.

Per tornare allo Csea, ricordiamo che di recente è stato rinnovato l’appalto col subentro della società Aprica del gruppo A2A, che comporterà novità nel sistema di raccolta, una diversa organizzazione del servizio e, tasto dolente, aumento dei costi a carico dei Comuni, tutti temi che dovranno essere affrontati e gestiti dal nuovo cda.