Un weekend da incorniciare a Saluzzo: grande successo per le iniziative a margine del Giro d’Italia Women

Un intero territorio vestito di rosa, piazze piene, strade animate e una partecipazione che ha superato ogni aspettativa. Il weekend organizzato da EPT – Eventi Persone Territorio, Comitato di Tappa, si è chiuso con un grande successo di pubblico, confermando l’entusiasmo e l’attesa che accompagnano l’arrivo della corsa rosa femminile.

Per tre giorni Saluzzo è stata protagonista di un ricco calendario di eventi che ha coinvolto cittadini, famiglie, appassionati di ciclismo e visitatori, trasformando il centro storico in un grande palcoscenico diffuso tra sport, musica e intrattenimento.

Ad aprire il programma è stata la Notte Rosa di venerdì 5 giugno, organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni insieme al Centro Commerciale Naturale nell’ambito di Freequence 2026. Le vie e le piazze del centro si sono animate fino a tarda sera con musica live, dj set, spettacoli itineranti, performance artistiche e attività per famiglie, creando un’atmosfera di festa continua.

Domenica 7 giugno è stata invece la giornata della Pedalata Rosa, organizzata dal Michelin Sport Club nell’ambito del percorso di avvicinamento al Gran Finale del Giro d’Italia Women 2026 e a sostegno della Fondazione Ospedale di Cuneo. Oltre 300 partecipanti hanno preso parte all’iniziativa, tutti vestiti con la maglia rosa dell’evento, offrendo un colpo d’occhio suggestivo e trasformando la giornata in una vera festa del ciclismo e della solidarietà.I ciclisti hanno scelto tra i due percorsi proposti – randonnée e cicloturistico – vivendo un’esperienza che ha unito sport, scoperta del territorio e condivisione. Particolarmente emozionante il passaggio finale sul tratto conclusivo della tappa decisiva del Giro d’Italia Women 2026, con l’arrivo a Saluzzo e l’attraversamento simbolico del traguardo.

La giornata di domenica ha visto anche la presenza di numerose autorità istituzionali, a testimonianza del forte legame tra il territorio e il progetto del Giro d’Italia Women. Erano presenti, tra gli altri, l’Assessore della Regione Piemonte Marco Gallo, il Consigliere della Provincia di Cuneo Rocco Pulitanò, il Sindaco di Saluzzo Franco Demaria con l’Assessore Enrico Falda, il Sindaco di Manta e Consigliere Provinciale Ivana Casale, il Sindaco di Bagnolo Piemonte e Consigliere Provinciale Roberto Baldi, la Presidente dell’ATL del Cuneese Gabriella Giordano e il Vicepresidente Mariano Occelli, oltre a Danilo Rinaudo, Presidente di Confcommercio Cuneo e Vicepresidente della Camera di Commercio di Cuneo.

A chiudere il fine settimana è stata la Cena di Gala ospitata nelle Ex Scuderie della Caserma Musso di Saluzzo, che ha riunito istituzioni, sponsor, partner e protagonisti del mondo del ciclismo in una serata di alto profilo dedicata alla promozione del territorio e ai valori dello sport. Tra gli ospiti d’onore Vincenzo Nibali e Marco Velo, insieme a numerosi rappresentanti del Giro d’Italia Women e del panorama ciclistico nazionale di oggi e del passato, su tutti Italo Zilioli. La presenza di grandi nomi dello sport ha contribuito a dare ulteriore prestigio all’appuntamento.

«La risposta del territorio è stata straordinaria – commenta Flavio Borgna, Presidente EPT - Eventi Persone Territorio – Abbiamo visto una partecipazione trasversale, un entusiasmo crescente e una comunità che ha saputo riconoscersi in un progetto condiviso. Questo weekend rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di valorizzazione della provincia di Cuneo come destinazione cicloturistica di eccellenza e conferma la capacità del territorio di fare squadra tra istituzioni, aziende partner e comunità locali».