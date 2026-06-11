Cuneo, donna investita in corso IV Novembre. Grave in ospedale

È una donna classe 1959, residente a Cervasca, la vittima dell’investimento stradale avvenuto intorno alle ore 12 di oggi, giovedì 11 giugno, lungo corso IV Novembre a Cuneo.

Il sinistro è avvenuto presso il passaggio pedonale presente all’altezza della filiale Deutsche Bank, a circa 50 metri dalla rotonda antistante il piazzale della stazione ferroviaria.

A travolgerla una vettura Suzuki proveniente dalla stazione e condotta da un uomo, classe 1945, residente a Piasco. Sbalzata di una ventina di metri, la donna ha battuto violentemente il capo sull’asfalto e all’arrivo dei sanitari non era cosciente. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata al vicino ospedale "Santa Croce" in condizioni che paiono purtroppo gravi.

Insieme ai sanitari del servizio di emergenza 118, sul posto sono intervenuti equipaggi della Polizia di Stato e della Polizia Locale, impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico.

Mentre scriviamo il corso risulta chiuso alla circolazione stradale nel tratto compreso tra l’incrocio con corso Dante e la stazione ferroviaria.