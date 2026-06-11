Petardi, diari bruciati e spazzatura nel parco dopo l'ultimo giorno di scuola: festeggiamenti "sopra le righe" a Madonna dell'Olmo [FOTO]

La legittima emozione per l'ultimo giorno di scuola e per l'inizio delle vacanze estive non può, in nessuno modo, fare dimenticare le regole di civiltà e rispetto del prossimo.

È il succo del pensiero di chi, a Madonna dell'Olmo, ha dedicato un po' del proprio tempo per ripulire la sporcizia lasciata da alcuni ragazzi della terza media in giro per la frazione, nella giornata di mercoledì 10 giugno.

I residenti raccontano di festeggiamenti sopra le righe, con petardi esplosi, schiamazzi e, soprattutto, residui di cibo, cartacce, lattine, lasciati in giro nei luoghi di ritrovo.

In particolare nel parco di via Chiri, dove sono stati raccolti almeno quattro sacchi di spazzatura e trovati alcuni diari bruciati all'interno dei cestini. A sistemare tutto, però, non sono stati gli autori (o i loro genitori) ma i residenti, infastiditi dalla situazione.

LA LETTERA DI UNA RESIDENTE

Ci spiace segnalare quanto è successo ieri nella frazione di Madonna dell'olmo con la giornata di fine anno scolastico. Dal primo pomeriggio e fino a notte inoltrata i ragazzi hanno festeggiato la fine della scuola per la frazione creando situazioni assurde.

A parte la goliardia di suonare i campanelli fino a notte, che un po' ci ricorda la nostra gioventù, cosa preoccupa è lo stato in cui hanno lasciato strade, portici e giardini dopo il loro passaggio.

Ragazzi della terza media che hanno lasciato immondizia dappertutto. Nei giardini della torretta sono stati raccolti dai residenti 4 sacchi neri di lattine, cartacce etc. fino ad arrivare a trovare i cestini dell'immondizia bruciati con dentro i loro diari.

Purtroppo il "fenomeno branco" ha colpito e quello che preoccupa i residenti è stata la strafottenza e sfrontatezza che alcuni ragazzi hanno avuto quando certi comportamenti sono stati fatti loro notare.

Sarebbe bene che i genitori prendessero atto di quanto accaduto, non per punire, perchè non si usa più, ma almeno per provare a far loro capire che esistono regole e comportamenti di civiltà che vanno rispettati per il bene di tutti.

La loro libertà finisce dove comincia la nostra.