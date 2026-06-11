Millesimo, incendio nella sede di Marchisio Bici. Una persona ferita

Soccorsi mobilitati nella mattinata di oggi a Millesimo per un incendio divampato all’interno di un capannone in località Piangiaschi. L'allarme è scattato poco dopo le ore 7.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Bianca di Carcare. Mobilitate anche le forze dell'ordine.

Secondo quanto riferito, le fiamme avrebbero interessato la sede di Marchisio Bici. Una persona, lievemente ferita, è stata soccorsa sul posto ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.