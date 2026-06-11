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Cronaca | 11 giugno 2026, 10:11

Millesimo, incendio nella sede di Marchisio Bici. Una persona ferita

Vigili del Fuoco mobilitati insieme a Croce Bianca di Carcare e forze dell'ordine

Millesimo, incendio nella sede di Marchisio Bici. Una persona ferita

Soccorsi mobilitati nella mattinata di oggi a Millesimo per un incendio divampato all’interno di un capannone in località Piangiaschi. L'allarme è scattato poco dopo le ore 7. 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Bianca di Carcare. Mobilitate anche le forze dell'ordine. 

Secondo quanto riferito, le fiamme avrebbero interessato la sede di Marchisio Bici. Una persona, lievemente ferita, è stata soccorsa sul posto ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Redazione

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