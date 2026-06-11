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Economia | 11 giugno 2026, 18:25

A Roaschia torna la Polenta Solidale: una giornata per sostenere la Casa di Riposo Imberti Grandis di Valdieri

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A Roaschia torna la Polenta Solidale: una giornata per sostenere la Casa di Riposo Imberti Grandis di Valdieri

Una domenica di comunità, musica, buon cibo e solidarietà. A Roaschia è tutto pronto per la Polenta Solidale, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Roaschia in programma domenica 14 giugno in Piazza Monte Ortigara.

L’evento nasce con un obiettivo semplice e importante: trascorrere una giornata insieme e, nello stesso tempo, sostenere una realtà preziosa del territorio. Il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto alla Casa di Riposo Istituto Imberti Grandis di Valdieri, struttura che da anni rappresenta un punto di riferimento per molte famiglie della Valle Gesso.

La giornata sarà accompagnata dalla musica dal vivo de “I dui Pais”, che contribuiranno a creare un clima di festa e convivialità. Al centro dell’appuntamento ci sarà naturalmente la polenta, piatto semplice, popolare e capace di richiamare il valore dello stare insieme, soprattutto nei piccoli paesi dove ogni iniziativa diventa occasione di incontro.

La Polenta Solidale sarà anche un momento per ritrovarsi, condividere un pranzo in compagnia e dimostrare ancora una volta quanto il territorio sappia rispondere presente quando c’è una causa utile da sostenere.

Per partecipare è richiesta la prenotazione. È possibile contattare Marco al 346 497 1113 solo tramite WhatsApp, Giuseppe al 333 705 2328 oppure Marilena al 331 988 9005.

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