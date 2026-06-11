Busca, a Casa Francotto inaugura “Racconti dell’anima”

Sabato 13 giugno alle ore 17.00, inaugura a Casa Francotto “Racconti dell’anima”, mostra curata dall’associazione Art en ciel, in collaborazione con L’arte incontra. L'esposizione riunisce 23 artisti chiamati a interpretare il tema attraverso linguaggi eterogenei, creando un percorso che attraversa materia, luce e fibra.



La mostra si snoda come un’antologia di visioni in cui la diversità tecnica diventa ricchezza narrativa. Dalle atmosfere vibranti della pittura astratta alla tattilità della Fiber Art, dalla solidità della scultura alla delicatezza della porcellana, fino alla capacità della fotografia di catturare istanti onirici, ogni opera rappresenta la stazione di un itinerario interiore condiviso. Dicono gli organizzatori: “Abbiamo voluto che discipline distanti tra loro dialogassero sulla stessa frequenza. Il visitatore si troverà davanti a veri e propri frammenti di mondi personali”.



Il percorso espositivo sfida la percezione tradizionale, trasformando lo spazio in un "non-luogo" pulsante. La vibrazione cromatica dei dipinti si riflette nelle ombre delle sculture e nei dettagli fotografici, invitando il pubblico a perdersi per poi ritrovarsi attraverso lo sguardo dei ventitrè autori coinvolti.



«'Racconti dell’anima' è una mostra che valorizza la vivacità artistica che da anni trova a Busca uno spazio di espressione e condivisione. Attraverso il dialogo tra pittura, fotografia, scultura, Fiber Art e porcellana, la mostra costruisce un percorso ricco di sensibilità e linguaggi differenti, capace di coinvolgere il pubblico in un’esperienza intensa e personale» dichiara l'assessora alla cultura Lucia Rosso.





Artisti in mostra: Fernanda Prudenzano, Chiara Aime, Luciana Audisio, Daniel Adascalitei, Gianni Armando, Celeste Bisotto, Sabina Bonifacio, Raffaele Caneto, Lorenzo Caula, Maria Cavallo, Elena Gallarate, Sergio Ghirelli, Alessandro Lavagna, Nikolinka Nikolova, Fabrizio Oberti, Mariarosa Palma, Silvio Papale, Ada Perona, Claudia Pinton, Ornella Pozzetti, Enrico Prelato, Michelina Serale, Albino Somano.



La mostra sarà visitabile fino al 5 luglio 2026 dal venerdì alla domenica ore 15.30 alle 19.30.



Per ulteriori informazioni contattare: Fernanda Prudenzano - artenciel2016@gmail.com - 3271334985.



