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Scuole e corsi | 11 giugno 2026, 09:34

Concorso “IMBOOKIAMOCI”: premi e soddisfazione per gli studenti del liceo Arimondi di Savigliano

Notevoli le soddisfazioni della classe 2ª B del liceo Scientifico: Beatrice Camellini è arrivata prima nella categoria Biennio con una poesia e Pietro Beccaria si è aggiudicato il primo premio, categoria Biennio, per una musica da lui composta. Finalista con un'opera grafica Giuseppe Fabbricatore

Concorso “IMBOOKIAMOCI”: premi e soddisfazione per gli studenti del liceo Arimondi di Savigliano

Martedì 19 maggio, alle ore 11, presso la Sala Brut e Bun di Fossano si è svolta la premiazione del concorso Imbookiamoci. L’evento, promosso dal Sistema Bibliotecario di Fossano - Savigliano - Saluzzo, ha visto la partecipazione di numerose scuole del territorio.

Per il Liceo Arimondi di Savigliano notevoli le soddisfazioni della classe 2ª B del Liceo Scientifico: Beatrice Camellini è arrivata prima nella categoria Biennio con una magnifica poesia intitolata “In ascolto” e Pietro Beccaria si è aggiudicato il primo premio (categoria Biennio) per una musica da lui composta, col titolo di “Storia di rivalsa”. Entrambi i lavori sono stati ispirati dalla lettura del romanzo “Chiedetegli la luna” di Izabelle Pandazopoulos, proposta alla classe dalla professoressa Chiara Fogliato. Significativo anche il risultato di Giuseppe Fabbricatore, finalista con un’opera grafica molto apprezzata dalla giuria.

Un riconoscimento che premia il talento degli studenti e il lavoro di bibliotecari e insegnanti, capace di stimolare l’innata creatività degli adolescenti.

c.s.

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