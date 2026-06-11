Liceo e infanzia insieme nel progetto ludico-motorio: festa finale a Saluzzo

Si è concluso Venerdì 05 Giugno 2026, con un bellissimo incontro di restituzione finale, il progetto ludico-motorio organizzato, nell'ambito delle scienze motorie, dalle classi quinte del Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale insieme ai più piccoli della Scuola dell'Infanzia dell'IC Saluzzo.

Un esempio vincente di comunicazione verticale fra ordini di Scuola diversi, dove il movimento e il gioco hanno rappresentato il collante perfetto fra il mondo dei maturandi e quello dei giovanissimi.

Un progetto che si è sviluppato durante l'intero anno scolastico offrendo agli studenti un'occasione di orientamento importante.

A guidare il progetto i nostri docenti di Scienze Motorie insieme alle maestre della Scuola dell'Infanzia M.L. Alessi & I. Alpi di Saluzzo.

Un lavoro di rete reso possibile grazie alla disponibilità dei Dirigenti Scolastici, le Dott.sse Alessandra Tugnoli (ISS Soleri Bertoni) e Paola Demarchi (IC Saluzzo).

La giornata conclusiva è stata un momento di vera festa, con circa 200 studenti e 130 bambini coinvolti negli spazi degli impianti sportivi di Via della Croce.

Ringraziamo il Comune di Saluzzo, nella persona di Valenzano Nicolò, per la partecipazione alla mattinata di incontro e soprattutto per l'entusiasmo mostrato di fronte alla realizzazione delle diverse iniziative dedicate al territorio e al mondo della Scuola.

Ringraziamo l'Ufficio Scolastico Regionale nella persona di Marita Giubergia, per averci fatto sentire la propria vicinanza nella volontà di rendere il movimento una forma sempre condivisa di crescita.

Un progetto bello destinato a diventare una Buona Pratica.