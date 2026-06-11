Musicoterapia al Soleri-Bertoni, chiuso il percorso con 12 studenti coinvolti

Martedì 9 giugno, presso l’istituto “Soleri-Bertoni” di Saluzzo, si è tenuto l’incontro per la conclusione del percorso di Musicoterapia, che ha avuto luogo nel corrente anno scolastico.

Il progetto è stato realizzato grazie al prezioso contributo dell’Associazione “Fiori sulla Luna” di Cuneo. A partire dal mese di ottobre, 12 alunni dell’istituto hanno potuto beneficiare di sedute individuali di musicoterapia con cadenza settimanale. È stata, inoltre, coinvolta la classe 1^B del Liceo delle Scienze Umane, indirizzo musicale, insieme al prof. Enrico Miolano.

Le famiglie presenti all’evento di restituzione del progetto, hanno potuto conoscere, attraverso le parole e le note del musicoterapeuta Zdenko Vladic, le modalità di conduzione degli incontri. È emerso come la musica sia un linguaggio universale, in grado di attivare emozioni e canali di espressione inesplorati, anche in presenza di difficoltà di comunicazione.

Le famiglie e i docenti dell’istituto, hanno potuto assaporare alcuni momenti musicali, tra l’entusiasmo e i sorrisi dei ragazzi coinvolti.

Il Dott. Mario Figoni, presidente dell’Associazione Fiori sulla Luna, ha portato il suo saluto e ribadito l’importanza della musica come strumento in grado di creare benessere e opportunità. L’Associazione è attiva, fin dai tempi della sua nascita, nella promozione della Musicoterapia a beneficio dei ragazzi con disabilità. Per la prima volta, Fiori sulla Luna ha attivato, con una realtà scolastica del territorio, una collaborazione che ha previsto un numero così importante di ragazzi coinvolti.

Anche la Dott.ssa Elena Donzino, psicologa della Neuropsichiatria Infantile di Saluzzo, ha voluto far giungere il suo apprezzamento per l’iniziativa, esprimendo un accorato ringraziamento al Dott. Mario Figoni e alla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Alessandra Tugnoli, per il loro costante impegno nella promozione di una cultura inclusiva.

L’auspicio è che, progetti come questo, possano continuare ad esistere, anche grazie alla generosità di chi, credendo in essi, sceglie di finanziarli.





