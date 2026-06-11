Premiazione del concorso di disegno dedicato a Bernard Damiano

Si è svolta ire, 10 giugno, sul piazzale don Marro, davanti alle scuole di San Rocco, la premiazione del concorso di disegno dedicato agli studenti: un momento partecipato e ricco di entusiasmo che ha unito scuola, arte e memoria nel segno di Bernard Damiano. È stata una grande festa, alla quale hanno partecipato tutte le classi del plesso.

Al concorso hanno partecipato le classi quinte della scuola primaria, impegnate sul tema Il mio animale preferito, e le classi prime della scuola secondaria di primo grado, che hanno invece realizzato un autoritratto.

I primi dieci classificati hanno ricevuto buoni da utilizzare presso la Cascina o da Ippogrifo, mentre a tutti gli altri partecipanti è stata consegnata una biro come ricordo dell’iniziativa. Per la categoria delle scuole elementari, il primo premio è stato assegnato a Munisteri Steffyn Karol; per la categoria delle scuole medie, il primo premio è stato invece assegnato a Ibrahin Ebatullah.

Alla cerimonia erano presenti la Dirigente Aurora Zitano e i membri della commissione giudicatrice, composta da rappresentanti legati alla figura di Bernard Damiano e da personalità del mondo artistico e scolastico.

Hanno preso parte all’evento la famiglia del mecenate Gioachino Giordano, con figlia e nipote, e il pittore Gas Marco.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione della figura di Bernard Damiano, artista nato a Saretto, in Valle Grana, cresciuto tra le montagne e poi formatosi tra Cuneo, Torino e la Francia, capace di trasformare radici, memoria e immaginazione in un linguaggio pittorico originale e intenso. La proiezione del cortometraggio La visione di Bernard Damiano era invece stata proposta nel mese di gennaio, nell’ambito delle iniziative dedicate all’artista.

Fondamentale anche il contributo dei docenti che hanno accompagnato i ragazzi nel percorso creativo: Tiziana Giraudo, Silvia Musso, Rossella Buemi, Carla Del Vescovo e Francesca Quasimodo.