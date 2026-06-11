Un bis storico per l'IC Mondovì 1: Marco Bertone vola per la seconda volta consecutiva alla finale nazionale del Kangourou della Matematica

Un risultato che si trasforma in una splendida conferma per l’Istituto Comprensivo Mondovì 1. Per il secondo anno consecutivo, Marco Bertone ha conquistato l’accesso alla finale nazionale del Kangourou della Matematica, prestigiosa competizione internazionale che ogni anno coinvolge migliaia di studenti e valorizza le eccellenze nelle discipline scientifiche. La finalissima si svolgerà il 19 e 20 settembre 2026 a Cesenatico, dove Marco avrà nuovamente l’opportunità di confrontarsi con i migliori giovani talenti d’Italia.

La competizione, riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione come iniziativa per la valorizzazione delle eccellenze, ha visto quest'anno una concorrenza particolarmente agguerrita. Marco – che frequenta la classe 3ª A della scuola secondaria di primo grado e che dal prossimo anno proseguirà il suo percorso al Liceo Scientifico di Mondovì – ha affrontato la categoria Cadet con straordinaria maturità. Nella fase eliminatoria nazionale, su circa 10.000 iscritti, ha conquistato un eccellente 151° posto, ottenendo così l'accesso alla semifinale di Torino. Qui, davanti a una prova complessa e altamente selettiva, si è classificato al 21° posto assoluto su 461 partecipanti, un risultato straordinario che gli ha spalancato, per il secondo anno consecutivo, le porte della finale nazionale.

Ma il successo dell'IC Mondovì 1 non si ferma qui. A testimonianza dell'alta qualità del percorso formativo scientifico promosso dalla scuola, ben altri quattro studenti hanno raggiunto le semifinali di Torino: Caterina Rulfi, Andrea Manera e Gabriele Novelli nella categoria Benjamin e Francesco Manera nella categoria Cadet.

Proprio Francesco ha ottenuto un risultato di grandissimo rilievo, classificandosi 45° su 461 partecipanti nella propria categoria e sfiorando l'accesso alla finale nazionale. Anche lui, come Marco, proseguirà il proprio percorso di studi al Liceo Scientifico di Mondovì.

Grande la soddisfazione della docente Marta Bassignana, che sottolinea non solo l'eccezionalità del "bis" di Marco, ma anche il percorso di Francesco: «Se l'anno scorso l'accesso alla finale rappresentava un traguardo raro, riconfermarsi a questi livelli è una grande e inaspettata soddisfazione per il nostro Istituto. Questo storico bis premia la costanza e il lavoro continuo che nella nostra scuola viene svolto nella valorizzazione delle eccellenze e delle discipline STEM. Sono molto felice anche per il risultato di Francesco: come Marco, ha lavorato in modo impeccabile in tutti questi anni, con grande impegno, serietà e costanza, e meritava una soddisfazione di questo livello. Aver sfiorato la finale nazionale, in una competizione così selettiva, rappresenta un risultato di assoluto prestigio».

Il concorso Kangourou, nato in Australia negli anni Ottanta e oggi diffuso in oltre 90 Paesi, è promosso in Italia dall'Associazione Kangourou Italia con l'obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura scientifica attraverso il gioco, il ragionamento logico e la risoluzione di problemi.

Il 19 e 20 settembre 2026 Marco tornerà quindi a Cesenatico per una nuova, entusiasmante sfida con i migliori talenti italiani della matematica. Gli eccellenti risultati ottenuti anche da Francesco e dagli altri semifinalisti confermano ancora una volta la qualità del percorso matematico dell'IC Mondovì 1 e il valore di un lavoro costruito con costanza, passione e impegno nel corso degli anni.