SCI ALPINO / Marta Bassino dal 23 agosto al 25 settembre in Argentina con il team azzurro di Coppa del mondo

E’ come sempre variegato il programma della trasferta estiva sulle nevi sudamericane delle squadre femminili di Coppa del mondo, che si svolgerà interamente sulle nevi di Ushuaia, in Argentina.
Ad aprire le danze sarà il trio composto da Sofia Goggia, Marta Bassino e Laura Pirovano, che partirà domenica 23 agosto, per rientrare in Italia venerdì 25 settembre.
Periodo simile per le slalomiste, che saliranno sull’aereo domenica 23 agosto per fare rientro domenica 20 settembre. Infine le velociste rimarranno in trasferta esattamente un mese, da mercoledì 2 settembre a venerdì 2 ottobre. Federica Brignone per il momento non ha ancora deciso se affrontare o meno il viaggio in Sudamerica.