 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 11 giugno 2026, 10:27

SCI ALPINO / Marta Bassino dal 23 agosto al 25 settembre in Argentina con il team azzurro di Coppa del mondo

Prime a partire Sofia Goggia, Bassino e Laura Pirovano

Bassino in azione in Coppa del mondo (pentaphoto)

Bassino in azione in Coppa del mondo (pentaphoto)

E’ come sempre variegato il programma della trasferta estiva sulle nevi sudamericane delle squadre femminili di Coppa del mondo, che si svolgerà interamente sulle nevi di Ushuaia, in Argentina. 

Ad aprire le danze sarà il trio composto da Sofia Goggia, Marta Bassino e Laura Pirovano, che partirà domenica 23 agosto, per rientrare in Italia venerdì 25 settembre. 

Periodo simile per le slalomiste, che saliranno sull’aereo domenica 23 agosto per fare rientro domenica 20 settembre. Infine le velociste rimarranno in trasferta esattamente un mese, da mercoledì 2 settembre a venerdì 2 ottobre. Federica Brignone per il momento non ha ancora deciso se affrontare o meno il viaggio in Sudamerica.

fisi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium