TENNIS / I giovani della VTT Lagnasco si mettono in mostra

Il tennis giovanile è sempre più in primo piano alla VTT di Lagnasco grazie all’impegno della dirigenza, dello staff tecnico e ovviamente dei ragazzi della Scuola Tennis che stanno ottenendo risultati in ogni dove e in tutte le categorie.

Il personaggio del “mese” risponde al nome di Edoardo Pallo, che ha vinto il torneo di categoria under 12 nella tappa del circuito Dunlop disputata presso il Country Club Cuneo. Lo stesso atleta è salito in finale e sempre nell’under 12 della tappa del Trofeo Kinder Joy of Moving organizzata sui campi dello Sporting Mondovì. Tornando al circuito Dunlop, al Country Cuneo è andata a segno un’altra allieva della Scuola Tennis VTT. Si tratta di Marta Bruna che ha conquistato il primo posto nella categoria under 14.

Le soddisfazioni arrivano anche dalla categoria under 10, con Isotta Montanero che è giunta in finale nel torneo giovanile presso il Match Ball Bra. Nello stesso torneo finale tutta VTT a livello under 12 con la vittoria di Andrea Rivoira sul già citato Edoardo Pallo: 6-4 6-3 lo score.

Le gesta dei giovani della Scuola tennis sono state seguite dalla giocatrice di casa e professionista Camilla Rosatello. Un occhio speciale per i giovani locali che continuano a crescere e ben figurare.

Ha avuto successo (oltre 50 iscritti tra maschi e femmine) il torneo interno “Matinèe” che si è giocato tra le 8,30 e le 13: “Era una prima – sottolinea la dirigenza della VTT nella persona di Enrico Gramaglia – e contiamo di ripeterla, anche in ragione dell’ormai sempre più imminente raddoppio della struttura e del numero maggiore di campi che avremo a disposizione”.

Sui campi del Tennistadium, struttura che ospita l’attività della VTT, si è disputato anche un torneo limitato 3.1, maschile e femminile. Tra gli uomini la vittoria, al termine di un derby tra giocatori VTT, è andata a Davide Tribaudino che in rimonta e in tre frazioni ha fermato Fabio Viti. Tra le donne Iris Viti, sorella di Fabio e tesserata VTT, è giunta in finale contro Camilla Dalmasso, portacolori del Momy Sport Village di Rivalta.