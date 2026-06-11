TIRO CON L'ARCO / D'Agostino, Busà e Rivoira dell'Arclub Fossano volano alla fase nazionale del Trofeo Pinocchio

Grande soddisfazione in casa Arclub Fossano per la qualificazione di tre giovani atleti alla fase nazionale del "Trofeo Pinocchio Memorial Odilia Coccato", in programma a Terni il 20 e 21 giugno.

Sabato 6 giugno si è disputata a Collegno la fase estiva della manifestazione, organizzata dagli Arcieri di Collegno e valida per la selezione della rappresentativa piemontese che prenderà parte alla finale nazionale. Al termine della competizione è stata definita la squadra regionale composta da 14 giovani arcieri che rappresenteranno il Piemonte.

Tra i convocati figurano ben tre portacolori dell'Arclub Fossano. Si tratta di Emma D'Agostino, classe 2014, e Davide Busà, classe 2013, entrambi impegnati nella divisione Arco Ricurvo alla distanza di 20 metri. Con loro sarà presente anche Giulia Rivoira, classe 2013, che ha gareggiato nella divisione Compound alla distanza di 20 mt.

Hanno ben figurato anche: Luca Bruggiafreddo classe 2014 che ha conquistato un eccellente 3° posto, Paolo Artale classe 2014 5° e Raffaele Barbero classe 2015 7°.

La qualificazione dei tre giovani atleti rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dall'Arclub Fossano nel settore giovanile e premia l'impegno degli arcieri, degli istruttori e delle famiglie che li accompagnano nel loro percorso sportivo.

Ora l'attenzione è rivolta alla finale nazionale di Terni, dove Emma, Davide e Giulia avranno l'opportunità di confrontarsi con i migliori giovani talenti provenienti da tutta Italia, portando con orgoglio i colori dell'Arclub Fossano e del Piemonte.

Nella stessa giornata, a Chieri, altri atleti del sodalizio fossanesi si sono distinti per risultati di rilievo. Nella divisione Arco Ricurvo classe ragazzi Giacomo Rovera ha conquistato il primo posto e Filippo Rovera 2°. Nella divisione Arco Nudo Flavio Rovera 6°.