Messico-Sudafrica, piovono rossi: tre espulsi, caos ai Mondiali

(Adnkronos) -

Incubo cartellini rossi per il Sudafrica. Oggi, giovedì 11 giugno, la Nazionale africana ha sfidato il Messico nella gara inaugurale del Mondiale 2026, in una partita segnata anche da alcuni episodi arbitrali. Il Sudafrica ha infatti terminato la gara in nove uomini, a causa delle espulsioni dirette di Sithole al 50' e Zwole all'83. Mentre il Messico ha chiuso in dieci per il rosso rifilato a Montes nel recupero. Tre espulsi sono un record per una partita inaugurale di un Mondiale.

Succede tutto nel secondo tempo. Sul punteggio di 1-0, Gutierrez viene lanciato in profondità ma viene atterrato da Sithole, schierato a sorpresa dal primo minuto e già disastroso sul primo gol messicano di Juinones. Il difensore sudafricano interviene dritto sull'avversario, stendendolo al limite dell'area e l'arbitro brasiliano Sampaio estrae il cartellino rosso.

Nel finale di gara, quando il Messico ha già siglato il 2-0 con Jimenez, arriva il secondo rosso per il Sudafrica. Dopo una revisione al Var, il direttore di gara punisce una manata di Zwane, appena entrato in campo, durante un contrasto con un avversario, giudicando la sbracciata come gioco violento e lasciando i Bafana Bafana concludere la partita in nove.

In pieno recupero invece, al 92', arriva il cartellino rosso per Montes. Il difensore messicano atterra un avversario lanciato verso la porta e l'arbitro estrae un altro cartellino rosso.