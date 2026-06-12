Arbitri cuneesi protagonisti alla Juventus Academy World Cup di Vinovo

Si è conclusa giovedì 11 luglio 2026, a Vinovo, la Juventus Academy World Cup, torneo internazionale che ha visto ancora una volta la Polonia tra le grandi protagoniste. A dirigere le finali è stata la Sezione arbitrale C.S.I. di Cuneo, con le designazioni di Luca Prattichizzo e Daniele Grassi, chiamati a gestire gli incontri più importanti della manifestazione.

Una presenza di prestigio che conferma il ruolo sempre più rilevante degli arbitri cuneesi nei grandi eventi sportivi giovanili. Dopo le esperienze maturate in contesti di rilievo come Roma, Firenze, Torino e allo Juventus Stadium in occasione del torneo J.O.F.C., la partecipazione a Vinovo completa un percorso di alto profilo anche nella Juventus Academy World Cup.

Per Prattichizzo, in particolare, si tratta di un riconoscimento significativo: la scelta da parte degli osservatori tra numerosi direttori di gara rappresenta motivo di orgoglio e testimonia la qualità del lavoro svolto sul campo, oltre a essere uno stimolo a proseguire nel percorso di crescita.

Un impegno che contribuisce anche a portare il nome di Cuneo in contesti internazionali, valorizzando l’intero movimento arbitrale provinciale.

Luca Prattichizzo sarà inoltre ospite mercoledì 17 luglio della trasmissione “Telecupole Sport”, dove racconterà la propria esperienza e il percorso che lo ha portato a dirigere le finali del torneo.