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| 12 giugno 2026, 15:32

Cerundolo e la vittoria con Sinner a Parigi: "Non l'ho battuto..."

Cerundolo e la vittoria con Sinner a Parigi: &quot;Non l'ho battuto...&quot;

(Adnkronos) -

Juan Manuel Cerundolo non sente di aver battuto Jannik Sinner al Roland Garros. Il tennista argentino ha superato l'azzurro al secondo turno dello Slam di Parigi, rimontandolo in cinque set a causa del malessere che ha colpito Sinner. Durante le fasi finali del terzo parziale, dopo aver vinto i primi due set, il numero 1 del mondo ha infatti iniziato ad accusare un colpo di calore che ha portato a sensazione di vomito e un accenno di crampi, favorendo la rimonta di Cerundolo. 

A distanza di settimane da quella vittoria, Cerundolo resta con i piedi per terra: "Sono davvero contento di quello che ho fatto, ovviamente, sono molto soddisfatto. Sono rimasto concentrato mentalmente per tutta la partita", ha raccontato l'argentino a un giornalista argentino. 

"Quando è arrivato il momento di chiudere, non ero nervoso. Lui ha avuto i crampi, cosa che può capitare a chiunque. È successo a me mille volte, ed è successo a tantissimi giocatori. Ne ho approfittato, ho vinto e ne sono molto contento. Lui resta il numero uno al mondo, ma non voglio dire che l'ho battuto".

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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