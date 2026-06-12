Corea del Sud ok all’esordio, Repubblica Ceca battuta 2-1

GUADALAJARA (MESSICO) (ITALPRESS) - La Corea del Sud batte la Repubblica Ceca per 2-1 all'esordio nei Mondiali 2026 e raggiunge il Messico in testa al girone A. Gli uomini del ct Myung-bo si impongono in rimonta grazie alle reti segnate nella ripresa da Hwang In-beom e Oh Hyeon-gyu, che rispondono al vantaggio ceco firmato da Krejci pochi minuti prima. E' la Corea a prendere in mano il gioco nella prima frazione. Come da copione, la formazione di Koubek non si scopre e resta bassa, aspettando l'occasione giusta per pungere in ripartenza. Al 13' primo acuto di Son, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Poco dopo ci prova Kang-in Lee dalla distanza, in quella che è l'occasione più importante della prima frazione: Kovar vola e intercetta. La Repubblica Ceca si fa vedere soprattutto nella parte centrale del primo tempo, ma al 39' è ancora Son a fare paura, con una conclusione che termina di poco a lato. Si va all'intervallo sul risultato di 0-0. La ripresa si apre con un doppio brivido per i cechi, salvati nuovamente da Kovar che interviene prima su Hwuang e successivamente sul tentativo di ribattuta di Lee Jae-sung. Nuova chance per la Corea del Sud al 56'. Jae-sung riceve al limite e pesca Son di prima all'ingresso in area: Kovar è nuovamente provvidenziale sull'ex Tottenham. Il gol della Repubblica Ceca arriva al 59', nel momento meno atteso. Coufal batte una rimessa laterale lunghissima, il pallone arriva in area di rigore dove Krejci mette in rete con uno stacco imperioso. Il vantaggio dura però pochi minuti, perchè al 67' arriva l'1-1. Kang-in è bravissimo a pescare in verticale Hwang In-beom, che entra in area e, dopo una finta, mette la sfera alle spalle di Kovar. Sull'onda dell'entusiasmo ritrovato, la Corea del Sud firma il 2-1 all'80'. Hwang In-beom riceve sulla destra e crossa perfettamente per il neo entrato Oh Hyeon-gyu, bravissimo a inserirsi e battere Kovar con un perfetto tap-in. Nel finale ultima chance per la Repubblica Ceca, ma il fortino sudcoreano resiste. A Guadalajara finisce 2-1.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).