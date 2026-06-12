Estate, sole e caldo sull'Italia: balzo delle temperature nel weekend

(Adnkronos) - Balzo delle temperature nel weekend che sarà caratterizzato dal classico clima dell'estate, con sole e caldo. I meteorologi spiegano che siamo alle soglie di un'importante svolta a livello emisferico che darà il via ad una fase più stabile e molto calda sull’Italia. Sarà il preludio di un trimestre estivo che si preannuncia molto secondo gli ultimi aggiornamenti del centro europeo.

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la svolta stabile e calda grazie all’avanzata di un vasto campo di alta pressione. A partire da oggi venerdì 12 assisteremo a un netto miglioramento del tempo su tutto il territorio nazionale. Il sole tornerà a splendere, accompagnato da un primo vero rialzo termico: da Nord a Sud, i termometri supereranno facilmente la soglia dei 28-30°C. Nel corso del prossimo weekend assisteremo a una nuova pulsazione dell'anticiclone subtropicale verso il Mediterraneo centro-occidentale, che darà il via alla prima vera fase molto calda della stagione. Il vasto promontorio africano spingerà verso di noi masse d'aria roventi in arrivo direttamente dal cuore del deserto del Sahara. Oltre al tanto sole tra sabato 13 e domenica 14 le temperature faranno un deciso balzo in avanti: al Nord si toccheranno punte di 34°C sulle pianure, mentre al Centro-Sud e sulle Isole si toccheranno i 32-33°C. Questo fine settimana farà così da apripista a un periodo spiccatamente stabile che ci accompagnerà per tutta la prossima settimana (salvo locali temporali al Nord Est in avvio di settimana), quando toccheremo il clou di questa prima ondata di caldo.

Uno scenario che, guardando più a lungo termine, sembra destinato a ripetersi con frequenza. Le ultime proiezioni del Centro Europeo (ECMWF) per i prossimi mesi estivi delineano infatti un'estate che si preannuncia caldissima, con anomalie termiche pronte a spingersi anche di 2-3°C oltre le medie climatiche di riferimento su buona parte dell'Europa, Italia compresa. La svolta calda avverrà grazie a una sempre maggiore invadenza dell'anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo, pronto a distendersi dal cuore del deserto del Sahara verso il nostro Paese. Questo assetto comporterà un deciso aumento delle temperature, con punte massime oltre i 34-35°C specie sulle pianure del Nord, al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. Il dato preoccupante è che questa anomalia termica riguarderà quasi tutto il Vecchio Continente: dalla Penisola iberica alla Francia, spingendosi addirittura fino alla Scandinavia, a conferma dell'eccezionalità di un'Estate 2026 che si preannuncia davvero rovente. Insomma, ci attende una stagione di frequenti ondate di calore interrotte da improvvisi break temporaleschi: il segno, sempre più evidente e inequivocabile, di un cambiamento climatico in atto che sta letteralmente stravolgendo le nostre stagioni.

Venerdì 12. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: un po’ instabile su Calabria e Sicilia con isolati temporali, venti forti da nord.

Sabato 13. Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: sereno ovunque. Al Sud: sereno o poco nuvoloso.

Domenica 14. Al Nord: sole e caldo fi no a 34°C. Al Centro: soleggiato ovunque. Al Sud: sole su tutti i settori.

Tendenza: lunedì e martedì con isolati temporali, poi sole e caldo in intensificazione.