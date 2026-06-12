Firenze Rocks 2026, da The Cure a Salmo: il programma del festival al via da oggi

(Adnkronos) -

Torna 'Opel Firenze Rocks': tre giornate dal pomeriggio a tarda sera, 14 band, migliaia di fans da ogni angolo del globo e un palco che è ormai leggenda. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno torna il festival che ogni anno porta alla Visarno Arena i nomi più importanti della musica internazionale. L’edizione 2026 promette meraviglie: Salmo, per la prima volta assoluta sul palco del Festival, Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure in data unica italiana, solo per citare gli headliner. E poi, KT Tunstall, Mogwai, Anna Calvi, The Sophs, Mystery Jets, Just Mustard e molto molto altro.

Ad aprire il festival, venerdì 12 giugno, sarà una giornata che unisce rock internazionale e grandi nomi della scena italiana. A sventolare il rock tricolore saranno Burning Blood e Sotto La Cupola, da Los Angeles The Sophs, da Londra Anna Calvi prima dell'atteso live di Salmo, qui in una delle rare tappe del tour a capo della sua band Le Carie. A chiudere la serata sarà Lenny Kravitz, che proprio a Firenze darà il via al suo tour estivo 2026. Chitarra in pugno e groove d'acciaio, Lenny Kravitz domina la scena come pochi altri: rock, funk, soul e psichedelia, un sound pronto ad accendere la Visarno Arena e a infiammare il pubblico.

Sabato 13 giugno sarà la volta di Robbie Williams. La giornata prenderà il via con le esibizioni di Ejent, Mystery Jets e KT Tunstall prima dell'arrivo sul palco dell'artista britannico, tra i performer più amati e carismatici della musica pop internazionale. Domenica 14 giugno il festival si concluderà con una giornata interamente dedicata alle sonorità rock alternative e indie. Ad alternarsi sul palco saranno Just Mustard, The Twilight Sad e Mogwai, mentre il gran finale sarà affidato ai The Cure, una delle band più influenti e rappresentative della storia della musica contemporanea.

Anche quest'anno Opel Firenze Rocks si conferma un appuntamento centrale nel panorama dei festival europei. Cuore pulsante del festival sarà, come sempre, l’Area Village: un parco di oltre 6.000 mq pensato per offrire al pubblico un’esperienza immersiva a 360 gradi. Grazie ai numerosi partner coinvolti, il pubblico potrà vivere momenti di intrattenimento, accedere a un’offerta food & beverage selezionata e usufruire di spazi dedicati al relax e alla socialità. Tra le principali novità dell’edizione 2026, l’introduzione di un sistema di pagamento per il food&beverage orientato al 100% cashless, pensato per semplificare l’esperienza del pubblico ed evitare le code.