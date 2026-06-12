Iran, Trump: "Abbiamo messo fine alla guerra". Axios: "Accordo potrebbe essere firmato a Ginevra". Ecco cosa c'è nel memorandum di intesa

(Adnkronos) - Gli Usa "hanno messo fine alla guerra". Donald Trump annuncia la conclusione del conflitto con l'Iran in collegamento con un comizio di Burt Jones, candidato governatore in Georgia e fa riferimento ad un "solidissimo memorandum di intesa" che consentirà di archiviare la guerra. "Hanno accettato di non possedere mai un'arma nucleare, è un argomento su cui abbiamo insistito: tutto ruotava attorno a questo, era il 95% della questione", scandisce il presidente americano.

Quattro aerei C-17 dell'aeronautica americana sono partiti per l'Europa, trasportando attrezzature in vista di un possibile viaggio del vicepresidente americano J. D. Vance a Ginevra per la cerimonia di firma del 'memorandum d'intesa', riferisce Axios precisando che secondo due diplomatici di due Paesi mediatori e due funzionari statunitensi, l'accordo preliminare è stato raggiunto mercoledì sera dopo ore di negoziati tra il mediatore qatariota Ali Al-Thawadi e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. Durante i colloqui a Teheran, riferisce ancora Axios, Al-Thawadi ha parlato al telefono più volte con gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.

Il testo del memorandum Usa-Iran contiene accordi come "la riapertura immediata dello Stretto di Hormuz senza pedaggi" e "un alleggerimento delle sanzioni" nei confronti della Repubblica Islamica. Inoltre, si stabilisce "un prolungamento per 60 giorni del cessate il fuoco" tra i due Paesi in conflitto, valido "anche in Libano", anche se su quest'ultimo aspetto al momento non sono indicati ulteriori dettagli. Il testo, inoltre, "comprende un quadro che affronta la questione delle scorte di uranio arricchito iraniano", anche se "qualsiasi azione riguardante il programma nucleare iraniano dovrebbe dipendere da un secondo accordo più dettagliato". Lo stesso diplomatico ha aggiunto che Washington e Teheran si sono trovate d'accordo sul testo del memorandum, riconoscendo però che "potrebbe essere ancora necessaria un'approvazione finale".

L'annuncio di Trump sulla finalizzazione dell'accordo è giunto inaspettato per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Nei giorni scorsi, Netanyahu si è trovato all'oscuro di tutto, contattando alleati vicini all'amministrazione Trump per cercare di raccogliere informazioni, secondo una fonte statunitense a conoscenza diretta dei fatti.