"Ma è davvero lei?", scoppia il caso Shakira ai Mondiali 2026: la teoria della controfigura

(Adnkronos) -

L’esibizione di Shakira alla cerimonia di apertura dei Mondiali 2026 ha sollevato un vero caso mediatico. Il filmato dello show, diventato virale sui social, non è passato inosservato per un dettaglio in particolare. Secondo una teoria diffusa su X, Shakira sarebbe stata sostituita da una sosia.

“Ma non è lei”, “Ma cosa le è successo”, “Ma è stata sostituita da un’altra donna”. Sono questi alcuni dei commenti sotto i filmati diventati virali sui social che mostrano l’esibizione della cantante allo stadio Azteca.

La cantante - dopo il successo di ‘Waka Waka (This Time for Africa)’, inno ufficiale dei Mondiali di Calcio 2010 - ha presentato il brano scelto come inno dei Mondiali 2026, dal titolo ‘Dai dai’. Ma l’esibizione non ha convinto gli utenti, sollevando il caso e la teoria della controfigura: “Quella è la sua sosia”, si legge. Un’idea condivisa da molti utenti. C’è chi ha provato a dare una spiegazione analizzando meglio le immagini dello show.

Secondo quanto scrivono gli utenti su X, la cantante si sarebbe sottoposta da poco ad alcuni ritocchini estetici che le avrebbero alterato leggermente i lineamenti del volto. Per altri, invece, è solo frutto delle inquadrature televisive e delle luci puntate verso la cantante.

In particolare, a destabilizzare i telespettatori sarebbe stata la silhouette dell'artista, insolitamente slanciata. Ma presto è stato svelato il trucco. Secondo gli utenti, infatti, il segreto sta nelle scarpe indossate: un paio di sneakers con platform che hanno aggiunto centimetri in più rispetto alla statura di Shakira.